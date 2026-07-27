Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

«Примерный семьянин» Адам звал девчонку в лес «просто поговорить», а пришли её братья с полицией: Адам разнервничался, кетчуп пролил на себя

«Примерный семьянин» Адам звал девчонку в лес «просто поговорить», а пришли её братья с полицией: Адам разнервничался, кетчуп пролил на себя

Точка зрения В лесопарке подмосковного городка разыгралась сцена, достойная отдельного разбора в учебнике по социальной самообороне.

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Комментарии
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Наталия
Мы сильны, когда едины, когда есть друзья и есть настоящие мужчины.. А если бы у девочки не было братьев, или братья оказались офисным планктоном?  И девочка оказалась бы не такой умненькой, или ей было бы некого позвать на помощь?
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1 м.
Артур Будаев
У &quot;офисного планктона&quot; нет денег на &quot;качалку&quot;?
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1 м.