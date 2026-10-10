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Клычков назвал новых руководителей муниципалитетов

Клычков назвал новых руководителей муниципалитетов

В Орловской области назначены исполняющие обязанности глав шести муниципалитетов. 8 октября на совещании с главами муниципальных образований губернатор Андрей Клычков объявил о назначении врио глав районов в ряде МО.

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