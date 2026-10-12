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Царьград

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Новосибирец получил 15,5 года колонии за нарколабораторию с 4 кг «синтетики»

Новосибирец получил 15,5 года колонии за нарколабораторию с 4 кг «синтетики»

Житель Новосибирска проведет 15,5 года в колонии строгого режима за организацию производства синтетических наркотиков, обнаруженного сотрудниками ФСБ весной 2025 года.

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