Новосибирец получил 15,5 года колонии за нарколабораторию с 4 кг «синтетики»

Житель Новосибирска проведет 15,5 года в колонии строгого режима за организацию производства синтетических наркотиков, обнаруженного сотрудниками ФСБ весной 2025 года.
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