Уборкой «Сестрорецкого болота» займется хорошо известный дирекции ООПТ подрядчик

В Курортном районе Петербурга расположен Государственный природный заказник «Сестрорецкое болото». На уборку особо охраняемой природной территории (ООПТ) от мусора, который разбрасывают нерадивые посетители экотропы, власти Петербурга потратят в 2024 году более 4 млн рублей.