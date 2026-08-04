Chrome и Safari перестали открывать сайты российских банков — всё дело в сертификатах безопасности

Ранее GlobalSign массово отозвала сертификаты SSL различных российских сайтовПользователи из России начали массово сообщать о проблемах с доступом к сайтам ряда российских банков через браузеры Chrome, Safari, Edge, Firefox.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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