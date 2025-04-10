Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 974 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Интересная мысль...Путин может остав...
  • Игорь Васиков
    Под старым брендом совершенно иное содержание. Гаагский требунал надо было распустить по окончании работы. А теперь э...“Пока президент”:...
  • Evgenija Palette
    Куш сорвется... ( не все коту - масленица...).Сроки сдачи 100 т...

Ректор Псковского вуза арестована за мошенничество: роскошные апартаменты и квартиры

Ректор Псковского вуза арестована за мошенничество: роскошные апартаменты и квартиры

Наталья Ильина, ректор Псковского госуниверситета, подозревается в хищении бюджетных средств. Она проживала в элитном комплексе "Двор Подзноева" и приобрела две квартиры в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх