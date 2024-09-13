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Юрист: облачные сервисы не могут гарантировать абсолютную конфиденциальность

Юрист: облачные сервисы не могут гарантировать абсолютную конфиденциальность

Вадим Виноградов, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ посоветовал в беседе с RT при использовании облачных сервисов для хранения или обработки данных внимательно изучать условия работы с ними.

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