Юрист: облачные сервисы не могут гарантировать абсолютную конфиденциальность

Вадим Виноградов, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ посоветовал в беседе с RT при использовании облачных сервисов для хранения или обработки данных внимательно изучать условия работы с ними.
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