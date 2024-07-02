Секреты долголетия: пять привычек людей, достигших 100-летнего возраста Ирина ОрлонскаяВ современном мире все больше людей живут до столетнего возраста, и это вызывает интерес к тому, каким образом им удается сохранять здоровье и жизненную активность на протяжении столь долгого времени.