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Володин: назначенный врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин хорошо подготовлен к новой должности

Володин: назначенный врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин хорошо подготовлен к новой должности

Назначенный 10 мая президентом РФ врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин хорошо подготовлен к новой должности и должен суметь решить задачи, которых в регионе много.

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