ГАИ стала лишать водителей прав за объезд автобуса на остановке

Инспектор ГАИ, фото: njcar.ru Троллейбусы и автобусы нередко замедляют поток автомобилей в городах, вынуждая водителей двигаться в их ритме, а на остановках общественный транспорт вообще останавливает движение.
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