Полицейскими в подмосковном Солнечногорске пресечен незаконный оборот более тысячи бутылок алкогольной продукции

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г.о. Солнечногорск в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте алкогольной продукции задержан 21-летний местный житель.
Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г.о. Солнечногорск в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте алкогольной продукции задержан 21-летний местный житель.
Свежие комментарии