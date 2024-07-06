«МК»: Пугачева одумалась и посылает родине тайный знак

Умерла, так умерла! Пусть остается, где живет сейчас! Зачем ей быдло, так же она нас всех называла.

АГ

Александр Гуреев

Ирина, это вы такая умная, а ведь идиотов хватает, им денег девать некуда. Или зарыть или в гроб с собой.