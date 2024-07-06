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«МК»: Пугачева одумалась и посылает родине тайный знак

«МК»: Пугачева одумалась и посылает родине тайный знак

В тусовке проанализировали манипуляции певицы с российской недвижимостью. Певица Алла Пугачева, вскоре после начала СВО уехавшая из РФ вместе со своей семьей, еще надеется вернуться на родину.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Умерла, так умерла! Пусть остается, где живет сейчас! Зачем ей быдло, так же она нас всех называла.
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16 час.
АГ
Александр Гуреев
Ирина, это вы такая умная, а ведь идиотов хватает, им денег девать некуда. Или зарыть или в гроб с собой.
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Нечего делать в России, предателям не место!
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1 час.

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