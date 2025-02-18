Кая Каллас сама воровка ,Эстонияэто земля Швеции купленая русскими,а на каком основании эстонцы там главные,они только пшеницуюрастили,а купить ничего не могли! Вот такна чужое эсты всёгда нацелены,главное не платить!

Eduard

Уходя из СССР эсты украли деньги рубли.У них всё на воровстве основано,но хуже всего они неблагодарны излобны,за что их "курадами"(чертями) называют.Вроде людди,а вроде нет!