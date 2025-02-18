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Царьград

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Комментарии
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Eduard
У Европы нет никакой свокй доли!
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21 час.
Eduard
Кая Каллас сама воровка ,Эстонияэто земля Швеции купленая русскими,а на каком основании эстонцы там главные,они только пшеницуюрастили,а купить ничего не могли! Вот такна чужое эсты всёгда нацелены,главное не платить!
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21 час.
Eduard
Уходя из СССР эсты украли деньги рубли.У них всё на воровстве основано,но хуже всего они неблагодарны излобны,за что их &quot;курадами&quot;(чертями) называют.Вроде людди,а вроде нет!
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21 час.
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