В Европе возникла паника из-за нежелания президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа допустить участие ЕС в разделе Украины, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в госизмене.
"Похоже на объявление войны": В Европе "паника и вопли". Депутат Рады назвал причину
Комментарии
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Eduard
У Европы нет никакой свокй доли!
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21 час.
Eduard
Кая Каллас сама воровка ,Эстонияэто земля Швеции купленая русскими,а на каком основании эстонцы там главные,они только пшеницуюрастили,а купить ничего не могли! Вот такна чужое эсты всёгда нацелены,главное не платить!
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21 час.
Eduard
Уходя из СССР эсты украли деньги рубли.У них всё на воровстве основано,но хуже всего они неблагодарны излобны,за что их "курадами"(чертями) называют.Вроде людди,а вроде нет!
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21 час.
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