Лаваш с курицей на сковороде: шаурма или кесадилья

Лаваш с курицей, приготовленный в домашних условиях на сковородке — блюдо, которое понравится вашим детям, да и вам тоже, если вы любитель шаурмы (или кесадильи, как называют это блюдо в Испании и Латинской Америке).
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