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Американцы устали ждать контрнаступления ВСУ — Washington Post

Американцы устали ждать контрнаступления ВСУ — Washington Post

Американцы устали ждать контрнаступления и прямо говорят, последняя отговорка про грязь — отпала, пора начинать.

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