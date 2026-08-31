Гран-при Италии-2026. Расписание трансляций

Гран-при Италии Автодром Монца, Монца 4-6 сентября 2026 года Расписание трансляций Пятница 1-я практика: 13:30 ☀️ 2-я практика: 17:00 ☀️ Суббота 3-я практика: 13:30 ☀️ Квалификация: 17:00 ☀️ Воскресенье Гонка: 16:00 ☀️ Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3» Пятница Практика «Ф-3»: 9:35 Практика «Ф-2»: 11:00 Квалификация «Ф-3»: 15:00 Квалификация «Ф-2»: 15:55 Суббота 1-я гонка «Ф-3»: 10:30 1-я гонка «Ф-2»: 15:15 Воскресенье 2-я гонка «Ф-3»: 9:15 2-я гонка «Ф-2»: 10:45 время московское Ферстаппен выбил величайший контракт в истории «Ф-1».
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