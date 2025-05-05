Три трупа нашли в дачном доме в Мособласти

На телах отсутствовали видимые следы насилия, выявлены признаки отравления неизвестным веществом.Следственным отделом по городу Сергиев Посад Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел трёх жителей Москвы в дачном доме (ч.
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