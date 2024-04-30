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Раскрыто число лишившихся гражданства России иностранцев за последние полгода

Раскрыто число лишившихся гражданства России иностранцев за последние полгода

МВД: около 400 иностранцев за полгода лишили гражданства РФ из-за преступлений МВД РФ за последние полгода прекратило приобретенное гражданство 398 бывших иностранцев по причине совершенных ими преступлений.

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