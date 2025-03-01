Uniswap использует Robinhood и MoonPay для обмена криптовалюты на фиат

Децентрализованная платформа Uniswap объявила о новом сотрудничестве с такими сервисами, как Robinhood, MoonPay и Transak, чтобы упростить конвертацию криптовалюты в фиат для пользователей более чем из 180 стран, начиная с 27 февраля.
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