Диверсанты ВСУ пытались прорваться на территорию Белгородской области

Пограничники их заметили рано утром в субботу.фото: vk.com/mil--> Диверсионно-разведывательная группа из пяти человек со стороны Украины безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области.
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