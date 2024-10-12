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Малкин о своем будущем в «Питтсбурге»: «Не смогу уйти, если мы не вернемся в плей-офф. Я был очень зол в последние два года»

38-летний форвард трижды выигрывал трофей в составе «Питтсбурга». Пенсильванцы пропустили два розыгрыша Кубка Стэнли подряд – .

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