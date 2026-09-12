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Арт-объект в санузле — как правильно вписать цветную сантехнику в дизайн

Арт-объект в санузле — как правильно вписать цветную сантехнику в дизайн

Цветная сантехника перестала быть редкостью или признаком эксперимента — сегодня она становится полноценным инструментом дизайна, способным придать ванной комнате характер, глубину и настроение.

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