В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на обслуживание рейсов. Причиной изменений стали технические неполадки, которые повлияли на работу инфраструктуры воздушной гавани.
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