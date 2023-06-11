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Сенатор Климов назвал канадского премьера Трюдо, встретившегося в Киеве с Зеленским, «политическим балбесом» и марионеткой США

Сенатор Климов назвал канадского премьера Трюдо, встретившегося в Киеве с Зеленским, «политическим балбесом» и марионеткой США

Представитель Совета Федерации Андрей Климов назвал руководителя правительства Канады Джастина Трюдо, который накануне встретился в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским, «политическим балбесом» и марионеткой Соединенных Штатов.

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