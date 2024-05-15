Тулякам рассказали, почему топливо с одной АЗС может заканчиваться быстрее, чем с другой

Обычно водители предпочитают заправлять автомобиль на одной и той же АЗС. Однако иногда, например в дальних поездках, найти заправочную станцию того же бренда оказывается невозможным, а индикатор топлива уже загорелся "красным".
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