Финляндия: бумеранг санкционной истерии

ВП

Виктор Полуэктов

Эх, финны-суоми. Ну смотреть-то надо, что делаете по чужой указке. И думать, чем обернётся в результате. Если пилишь сук, на котором давно сидишь, да ещё прямо у ствола, то быстрое прибытие вниз к корням обеспечено. И вообще нехрен прыгать с вышки в бассейн, из которого всей НАТО-компанией долго прилежно откачивали воду. Санкции по команде США - вещь такая... минимум о двух концах, а то и больше. Жили-или, а теперь как есть. Выбор ваш.