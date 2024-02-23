☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    У финов, как и шведов УМА не хватает. Для чего эти страны потребовались в НАТО? Да потому что многие СЕВЕРНЫЕ СТРАНЫ ...Финляндия: бумера...
  • Иосиф Калинин
    Почему стал? По-моему, он всегда был патриотом. И, кстати, был неплохим президентом.Кто в России прот...
  • Иосиф Калинин
    Не названа самая серьезная и всех касающаяся причина недовольства Путиным: миграционная политика.  Противостояние кол...Кто в России прот...

Финляндия: бумеранг санкционной истерии

Финляндия: бумеранг санкционной истерии

Страна, похоже, движется к банкротству Алексей Чичкин   Избрание нового президента Финляндии Александера Стубба, состоявшееся в середине февраля, вкупе с его обещаниями укрепить военные связи страны с США, ужесточить санкции и в целом политику в отношении России, сопровождается резким ухудшением экономической ситуации в Суоми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВП
Виктор Полуэктов
Эх, финны-суоми. Ну смотреть-то надо, что делаете по чужой указке. И думать, чем обернётся в результате. Если пилишь сук, на котором давно сидишь, да ещё прямо у ствола, то быстрое прибытие вниз к корням обеспечено. И вообще нехрен прыгать с вышки в бассейн, из которого всей НАТО-компанией долго прилежно откачивали воду. Санкции по команде США - вещь такая... минимум о двух концах, а то и больше. Жили-или, а теперь как есть. Выбор ваш.
Ответить
2 час.
Игорь
Ответить
1 час.
Liudmila Kosteley
У финов, как и шведов УМА не хватает. Для чего эти страны потребовались в НАТО? Да потому что многие СЕВЕРНЫЕ СТРАНЫ отказали США в постановке Военных баз США на своей территории, потому что, при освоении АРКТИКИ, США потребуют как можно больше БЕРЕГОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, чтобы ВСЮ ПРИБЫЛЬ ЗАБИРАТЬ СЕБЕ. Даже Дания отказалась передать ГРЕНЛАНДИЮ США. Вот фины, считай ОТКАЗАЛИСЬ от экономической прибыли.
Ответить
4 мин.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору