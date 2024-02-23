Страна, похоже, движется к банкротству Алексей Чичкин Избрание нового президента Финляндии Александера Стубба, состоявшееся в середине февраля, вкупе с его обещаниями укрепить военные связи страны с США, ужесточить санкции и в целом политику в отношении России, сопровождается резким ухудшением экономической ситуации в Суоми.
Финляндия: бумеранг санкционной истерии
Комментарии
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ВП
Виктор Полуэктов
Эх, финны-суоми. Ну смотреть-то надо, что делаете по чужой указке. И думать, чем обернётся в результате. Если пилишь сук, на котором давно сидишь, да ещё прямо у ствола, то быстрое прибытие вниз к корням обеспечено. И вообще нехрен прыгать с вышки в бассейн, из которого всей НАТО-компанией долго прилежно откачивали воду. Санкции по команде США - вещь такая... минимум о двух концах, а то и больше. Жили-или, а теперь как есть. Выбор ваш.
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2 час.
Игорь
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1 час.
Liudmila Kosteley
У финов, как и шведов УМА не хватает. Для чего эти страны потребовались в НАТО? Да потому что многие СЕВЕРНЫЕ СТРАНЫ отказали США в постановке Военных баз США на своей территории, потому что, при освоении АРКТИКИ, США потребуют как можно больше БЕРЕГОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, чтобы ВСЮ ПРИБЫЛЬ ЗАБИРАТЬ СЕБЕ. Даже Дания отказалась передать ГРЕНЛАНДИЮ США. Вот фины, считай ОТКАЗАЛИСЬ от экономической прибыли.
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