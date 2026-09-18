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Медвежий угол

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«Всем лежать» и чемодан в руки: как сургутские силовики испортили вечеринку «ценным» специалистам

«Всем лежать» и чемодан в руки: как сургутские силовики испортили вечеринку «ценным» специалистам

Расслабленный вечер в одном из баров Сургута превратился в массовый сеанс укладки лицом в пол. Иностранные специалисты, решившие культурно отдохнуть, внезапно познакомились с суровым сибирским гостеприимством от местных силовиков.

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