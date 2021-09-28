Мир пристрастен

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Из старых журналов... "Второе рождение"

Из старых журналов... "Второе рождение"

  ".мне представляется несомненным, что после человека информация о нем не исчезает, а про­должает храниться в вакууме.

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Надежда Мацура (Юрова)
Все, что написано, все это ерунда. Человек - это тандем, где тело - это мертвая материя, а его душа - живая материя. Именно душа ( пучок энергии: домовой, призрак, полтергейст, барабашка) делает тело шевелящимся. Душа зарождается в новорожденном ребенке из того, что мы пьем, едим, чем дышим. Дорастает до своего совершеннолетия и уходит из тела. Тело при этом считается умершим. Зная законы существования души, можно сделать так, что она не достигнет своего взрослого состояния и из тела не уйдет. Человек при этом сможет жить сколь угодно долго без болезней, в счастье, радости и любви и с совестью. Ссылка на "Рецепт бессмертия"http://masterkosta.com/forum/9-135-11 Можете читать по ссылке с самого начала с 1 стр. Там написана новая религия для спасения. Надежда - спаситель из России, второе пришествие, планета №13.......

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