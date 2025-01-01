Русский компас Фото сгенерировано нейросетью. Таких масштабных катастроф в нашем столетии ещё не было.
Землетрясения, наводнения, извержения: учёные сделали прогноз на 2025 год
Комментарии
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Наталия
Все идет так, как предсказано в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Человечество само себя губит войнами, борьбой за власть между людьми и государствами, погоней за обогащением и безудержным техническим прогрессом.
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13 час.
Юрий Золотарев
Песец, как всегда, крадётся НЕЗАМЕТНО!!
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13 час.
Людмила Лиханова
"В районе горы Ахай замечены следы активности — это самый крупный подводный вулкан в Тихом океане. Он находится у Марианских островов. Если он начнет извергаться, побережье ждёт огромное цунами." - Подходящее время для "Посейдона" и образования пролива им. Сталина, главное чтобы цунами пошло в нужном нам направлении. Одобрям-с !
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7 час.
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