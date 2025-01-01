Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Boris Voronin
    Азеры ВСЕГДА были продажными... Вся храбрость джигитов из Азербайджана ВСЕГДА связана с ножами и пистолетами, без них...Азербайджанцы нас...
  • Walery
    Даже Трамп собирается разогнать мигрантов..., а сколько русских в Азербайджане и сколько азеров в России он очевидно ...Азербайджанцы нас...
  • demyr150648
    Правильно говоришь, товарищ, власть-то антинародная! А ты - - плоь от плоти власти. Маладэц, слюшай!Карен Шахназаров:...

Землетрясения, наводнения, извержения: учёные сделали прогноз на 2025 год

Землетрясения, наводнения, извержения: учёные сделали прогноз на 2025 год

Русский компас Фото сгенерировано нейросетью. Таких масштабных катастроф в нашем столетии ещё не было.

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Комментарии
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Наталия
Все идет так, как предсказано в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Человечество само себя губит войнами, борьбой за власть между людьми и государствами, погоней за обогащением и безудержным техническим прогрессом.
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13 час.
Юрий Золотарев
Песец, как всегда, крадётся НЕЗАМЕТНО!!
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13 час.
Людмила Лиханова
&quot;В районе горы Ахай замечены следы активности — это самый крупный подводный вулкан в Тихом океане. Он находится у Марианских островов. Если он начнет извергаться, побережье ждёт огромное цунами.&quot; - Подходящее время для &quot;Посейдона&quot; и образования пролива им. Сталина, главное чтобы цунами пошло в нужном нам направлении. Одобрям-с !
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7 час.

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