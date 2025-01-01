Все идет так, как предсказано в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Человечество само себя губит войнами, борьбой за власть между людьми и государствами, погоней за обогащением и безудержным техническим прогрессом.

Людмила Лиханова

"В районе горы Ахай замечены следы активности — это самый крупный подводный вулкан в Тихом океане. Он находится у Марианских островов. Если он начнет извергаться, побережье ждёт огромное цунами." - Подходящее время для "Посейдона" и образования пролива им. Сталина, главное чтобы цунами пошло в нужном нам направлении. Одобрям-с !