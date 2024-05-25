Умерла легендарная собака породы Сиба-ину-Кабосу, которая стала символом криптовалюты Dogecoin

Скончался легендарный портретный пес, лицо криптовалюты Dogecoin. Кабосу, представительница породы Сиба-ину, умерла в Японии в возрасте 19 лет после долгих лет славы благодаря своему участию в интернет-меме "Дож" начала 2010-х годов.