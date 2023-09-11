«Яковлев» и авиакомпания «Аврора» договорились о поставке самолетов МС-21

Фото: Виктор Молодцов «Яковлев» (входит Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) и авиакомпания «Аврора» в рамках VIII Восточного экономического форума подписали соглашение о намерениях на поставку 10 самолетов МС-21 с 2027 по 2030 год.