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«Яковлев» и авиакомпания «Аврора» договорились о поставке самолетов МС-21

«Яковлев» и авиакомпания «Аврора» договорились о поставке самолетов МС-21

Фото: Виктор Молодцов «Яковлев» (входит Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) и авиакомпания «Аврора» в рамках VIII Восточного экономического форума подписали соглашение о намерениях на поставку 10 самолетов МС-21 с 2027 по 2030 год.

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