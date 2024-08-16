Apple работает над настольным роботом, который станет командным центром смарт-дома - Bloomberg

Уже несколько месяцев Apple работает над настольным роботом: планируется, что это будет командный центр смарт-дома, устройство видеоконференций или инструмент для дистанционного управления домашней безопасностью.
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