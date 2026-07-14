Лук Ред Барон и жара под 30. Как я убирала скудный урожай лука Сегодня хочу честно рассказать про уборку лука.
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Лук Ред Барон и жара под 30. Как я убирала скудный урожай лука Сегодня хочу честно рассказать про уборку лука.