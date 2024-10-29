Банк России отложил выпуск обновленной купюры 500 рублей на неопределенный срок

Банк России отложил выпуск обновленной купюры 500 рублей, дизайн которой должен быть посвящен Северо-Кавказскому федеральному округу, на неопределенный срок, пишут «Известия» со ссылкой на заявления пресс-службы российского регулятора.
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