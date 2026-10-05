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Учёный назвала Шивелуч самым опасным вулканом Камчатки

Учёный назвала Шивелуч самым опасным вулканом Камчатки

Шивелуч может взорваться в любую минуту, заявила ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, руководитель KVERT Ольга Гирина.

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