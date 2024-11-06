DikGAZETE: у коллективного Запада больше нет сил поддерживать Украину

АндрейБорков

Все это ДЕЗИНФОРМАЦИЯ! Есть у Запада и силы и средства воевать с Россией руками укропитеков. Своими руками они воевать не хотят, пока по крайней мере, а вот УкРуина это то, что им надо. По этому все эти ЫкСпертные заключения и Пры-Положения с заявлениями это попытка ввести в заблуждение, что бы мы, то есть РФ, размечтались о кренделях небесных, начали края путать и расслабились. Сколько атак ВСУшников за сутки в Курской области отбито? Именно отбито! Сколько БПЛА и прочей летающей хрени за сутки с УкРуины по российским городам и весям прилетело? И это все ОТКАЗ ЗАПАДА ПОМОГАТЬ УКРУИНЕ? Такую херню мог придумать только сам Запад, а турки эту херню нам тележат. Туркам верить нельзя даже в самом крайнем случае, если туркам что то не выгодно, то они сдадут партнера как стеклотару и не поморщатся. Сколько веков Россия с Турцией "дружила", сколько дел великих и славных Россия в отношении Турции совершила, начиная с Петра Первого? Не меряно, не считано. Крайний раз только хитрожопость турецкая не дала им на стороне Адика Шикельгрубера (в миру Гитлера) в 1941 году выступить, а ведь поползновения были! Еще Суворов с Ушаковым говорили - НЕ ВЕРЬ ТУРКУ! Правы были святой адмирал Федор Федорович и князь Суворов Александр Васильевич!