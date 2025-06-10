Встреча в Лачине: Азербайджан, Турция и Пакистан укрепляют стратегические связи

28 мая, в День независимости Азербайджана, в открытом накануне в Лачине отельном комплексе президент Ильхам Алиев принимал президента Турции Реджепа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, являющегося частым гостем на берегах Каспия.