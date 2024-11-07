Лавров: Казахстан получил приглашение стать страной-партнером БРИКС

ИЗВЕСТИЯ Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера, сообщил 7 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра – главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.
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