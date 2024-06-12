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Война в Газе: Британия одобрила десятки лицензий на экспорт военной продукции в Израиль

Война в Газе: Британия одобрила десятки лицензий на экспорт военной продукции в Израиль

ЛОНДОН (ИА Реалист). С октября 2023 года Британия одобрила более 100 экспортных лицензий на продажу оружия, военной техники и других контролируемых предметов в Израиль, говорится в отчете британского министерства бизнеса и торговли.

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