Война в Газе: Британия одобрила десятки лицензий на экспорт военной продукции в Израиль

ЛОНДОН (ИА Реалист). С октября 2023 года Британия одобрила более 100 экспортных лицензий на продажу оружия, военной техники и других контролируемых предметов в Израиль, говорится в отчете британского министерства бизнеса и торговли.
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