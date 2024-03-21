ГИБДД ответило на вопросы водителей о правилах остановки и стоянки

По данным портала 110km.ru, автомобилисты могут остановиться рядом с остановками общественного транспорта на пять минут для посадки и высадки при условии, что они не создают помех для автобусов, трамваем или троллейбусов.
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