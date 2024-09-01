Представлен новый Volkswagen Passat: на этот раз пятиметровый седан

«Глобальная» модель в кузове B9 доступна только в кузове универсал, но история бизнес-седана не прервалась: в Китае на автосалоне в Чэнду дебютировал Volkswagen Passat Pro! Речь идёт о совместной разработке SAIC-VW, которая будет продаваться параллельно с «Пассатом» прошлого поколения.
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