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РБК СТИЛЬ

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Восток — дело тонкое: как иностранные гости меняют сервис в Москве

Восток — дело тонкое: как иностранные гости меняют сервис в Москве

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Эффект безвиза: кто выбирает Москву Маршрут построен: как работает мультиязычная навигация Тысяча и одна прогулка: как иностранцы смотрят Москву Главный квест: как иностранцы оплачивают покупки и остаются на связи Молитвенный коврик и никакой говядины: как отели подстраиваются под культурные коды На любой вкус: чем иностранцев кормят в Москве Куда движется московский сервис Эффект безвиза: кто выбирает Москву В 2025 году столицу посетили 2,8 млн иностранных туристов, а в первом квартале 2026-го — более 550 тыс.

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