Минэкономразвития: российская экономика выросла на 4,4% в годовом выражении

В обзоре министерства экономического развития Российской Федерации утверждается, что рост ВВП России замедлился в ноябре до 4,4% в годовом выражении после 5,1% в октябре, в январе - ноябре ВВП вырос на 3,3%.
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