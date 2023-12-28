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Минэкономразвития: российская экономика выросла на 4,4% в годовом выражении

Минэкономразвития: российская экономика выросла на 4,4% в годовом выражении

В обзоре министерства экономического развития Российской Федерации утверждается, что рост ВВП России замедлился в ноябре до 4,4% в годовом выражении после 5,1% в октябре, в январе - ноябре ВВП вырос на 3,3%.

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