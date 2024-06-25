Ассанж вышел на свободу в обмен на признание вины

Ассанж вышел на свободу и покинул Великобританию. Основатель сайта "Викиликс" Джулиан Ассанж намерен признать вину по обвинению незаконном получении и распространении секретных материалов, связанных с национальной безопасностью Соединенных Штатов, в рамках досудебного соглашения, которым предусматривается его освобождение из тюрьмы в Великобритании.