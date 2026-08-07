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Новый бойлер Xiaomi получил двойной бак и восьмилетнюю защиту от протечек: при объеме 80 литров он способен выдать до 1120 литров горячей воды

Новый бойлер Xiaomi получил двойной бак и восьмилетнюю защиту от протечек: при объеме 80 литров он способен выдать до 1120 литров горячей воды

Mijia Smart Electric Water Heater Pro получил защиту от накипи и технологию антибактериальной обработки воды Xiaomi начала в Китае предварительные продажи нового умного водонагревателя Mijia Smart Electric Water Heater Pro объемом 80 литров.

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