Зе-команда спалилась на Порошенко. Лишение экс-президента Украины, главы фракции «Европейская солидарность» в Раде Петра Порошенко права участвовать в заседаниях на полгода, принятое недавно «Слугами народа», свидетельство того, что правящий режим готовится к предстоящим выборам.