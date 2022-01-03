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«Динамо» никогда не даст Смолову его нынешнюю зарплату. Готов ли он падать в деньгах?» - Орещук

«Динамо» никогда не даст Смолову его нынешнюю зарплату. Готов ли он падать в деньгах?» - Орещук

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о том, что Федор Смолов может уйти из «Локомотива» в «Динамо».

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