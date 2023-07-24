Вот все-таки верно утверждение, что либералы зациклены на своей светлейшей персоне, к ногам которой они готовы бросить и чужие жизни, так сказать, не побрезговав.
Макаревич призвал израильтян выходить на улицы
Комментарии
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Александр Салтановский
Опять это гнусавое ЧМО решило заявить о своем существовании?
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12 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Никто бы и не знал, НО нам решили напомнить, что где-то еще портит воздух это гнусавое чмо. Т.е. напрочь забыть нам о нём не дают... пиар, однако...
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8 час.
Александр Салтановский
Да вот то то и оно, что не дают забыть, по всему видать оно, кому то ещё дорого!
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4 час.
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