Макаревич призвал израильтян выходить на улицы

Александр Салтановский Опять это гнусавое ЧМО решило заявить о своем существовании?

ЛЛ Леонид Ла Рошель Никто бы и не знал, НО нам решили напомнить, что где-то еще портит воздух это гнусавое чмо. Т.е. напрочь забыть нам о нём не дают... пиар, однако...