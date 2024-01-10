«Господи, за что?» и памперсы срочно менять…

Невоенный анализ-48. "Всё идёт по плану". 8 января 2024 Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.