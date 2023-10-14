Исполнилось 130 лет со дня рождения звезды немого кино Лиллиан Гиш

Сегодня, 14 октября, исполнилось 130 лет со дня рождения дочери театральной актрисы Мэри Гиш, старшей сестры Дороти Гиш, знаменитой звезды американского немого кино, режиссера, сценариста и продюсера Лиллиан Гиш.
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